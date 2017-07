СБУ затримала у зоні АТО колишнього бойовика "ДНР". ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією затримали у районі проведення антитерористичної операції колишнього бойовика незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».

Правоохоронці встановили, що під час тимчасової окупації в 2014 році бойовиками Слов’янська чоловік зі зброєю чергував на одному з незаконних блокпостів терористів. Основна функція блокпосту ‒ протидія наступу сил антитерористичної операції.

Зі слів затриманого бойовика, серед терористів було чимало вихідців з Росії, зокрема так званих «казаков» та представників Чечні. Після звільнення міста українськими військовими він тривалий час переховувався у родичів в одному з населених пунктів Донеччини, де і був затриманий оперативниками спецслужби.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ



