СБУ затримала у зоні АТО колишнього бойовика "ДНР". ВІДЕО
СБУ затримала у зоні АТО колишнього бойовика "ДНР". ВІДЕО
Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією затримали у районі проведення антитерористичної операції колишнього бойовика незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».
Правоохоронці встановили, що під час тимчасової окупації в 2014 році бойовиками Слов’янська чоловік зі зброєю чергував на одному з незаконних блокпостів терористів. Основна функція блокпосту ‒ протидія наступу сил антитерористичної операції.
Зі слів затриманого бойовика, серед терористів було чимало вихідців з Росії, зокрема так званих «казаков» та представників Чечні. Після звільнення міста українськими військовими він тривалий час переховувався у родичів в одному з населених пунктів Донеччини, де і був затриманий оперативниками спецслужби.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією затримали у районі проведення антитерористичної операції колишнього бойовика незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».
Правоохоронці встановили, що під час тимчасової окупації в 2014 році бойовиками Слов’янська чоловік зі зброєю чергував на одному з незаконних блокпостів терористів. Основна функція блокпосту ‒ протидія наступу сил антитерористичної операції.
Зі слів затриманого бойовика, серед терористів було чимало вихідців з Росії, зокрема так званих «казаков» та представників Чечні. Після звільнення міста українськими військовими він тривалий час переховувався у родичів в одному з населених пунктів Донеччини, де і був затриманий оперативниками спецслужби.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3711#.pU4o0G5q.dpbs
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