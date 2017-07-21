У Дніпрі у пожежі постраждало троє рятувальників. ВІДЕО
У Дніпрі у пожежі постраждало троє рятувальників. ВІДЕО
У Дніпрі вогнеборців з вогню довелось забирати до лікарні медикам швидкої. Троє рятувальників другого чергового відділення ДСНС у місті Дніпро потрапили у пастку. Приїхали гасити сміття. Аж раптом натрапили на кисневий балон. Пожежа була на території прийомного пункту брухту. Під купами сміття, як з’ясувалось, лежав балон з ацетиленом – вибухонебезпечним газом. Він і рвонув.
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