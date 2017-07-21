У Рівному мати залишила немовля у розпеченій на сонці машині. ВІДЕО
У Рівному мати залишила немовля у розпеченій на сонці машині. ВІДЕО
П’ятимісячного малюка у неймовірну спеку батьки залишили на передньому сидінні авто. Випадкові перехожі помітили: дитина розчервонілася, спітніла, сильно кричала. При тому, у тридцятиградусну спеку вікна машини були привідкриті на сантиметри два-три. Подробиці у сюжеті.
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