У Рівному мати залишила немовля у розпеченій на сонці машині. ВІДЕО

П’ятимісячного малюка у неймовірну спеку батьки залишили на передньому сидінні авто. Випадкові перехожі помітили: дитина розчервонілася, спітніла, сильно кричала. При тому, у тридцятиградусну спеку вікна машини були привідкриті на сантиметри два-три. Подробиці у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO