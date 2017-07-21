П’яний водій з Луганська влаштував смертельну аварію у Києві. ВІДЕО
П’яний водій з Луганська влаштував смертельну аварію у Києві. ВІДЕО
У Києві водій легковика БМВ на іноземних номерах спровокував масштабну аварію. Сп’янілий, на шаленій швидкості не втримав кермо тож машина злетіла з дороги і протаранила авто-мийку. В результаті ДТП загинула людина. Подробиці у сюжеті.
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