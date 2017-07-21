На Донеччині поліцейські знущалися з людей, аби вибити зізнання. ВІДЕО
На Донеччині поліцейські знущалися з людей, аби вибити зізнання. ВІДЕО
На Донеччині затримали трьох поліцейських. Їх підозрюють у катуванні людей. За інформацією прокуратури, три дільничних офіцери Покровського відділу поліції у Донецькій області били затриманих і вимагали зізнатися у злочинах. А все для того, щоб покращити показники своєї роботи. Наркозалежним правоохоронці давали наркотики, а згодом самі ж їх… затримували. Подробиці у сюжеті.
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