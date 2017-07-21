У Києві водій тікав з місця ДТП та збив людину. ВІДЕО

У нічну пору вулицею Данила Щербаківського розсікав темний «Rover». Кермувальник явно не дбав про обережність. Тож не дивно, що незабаром втрапив у аварію. Чекати поліцейських водій не мав жодного бажання, натиснув на педаль газу і чимдуж кинувся тікати. Не зважав ні на знаки, ні на сигнали світлофора, ні, зрештою, на людину, яка переходила дорогу у визначеному для цього місці. Детальніше у сюжеті.

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Оператор – М.Шинкар

Телеканал ЧП.INFO