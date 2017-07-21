На Тернопільщині падчерка вбила свого вітчима. ВІДЕО

На Тернопільщині падчерка зарізала вітчима. Два ножових удари і сорокавосьмирічний чоловік вже не дихав. Так жінка помстилась за давні образи, кажуть у поліції. Та підштовхнуло до злочину жінку спиртне. Вона каже, у день вбивства випила чимало алкоголю.

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