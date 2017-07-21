Юрій Луценко звільнив трьох обласних прокурорів. ВІДЕО

Тотальна зачистка. Троє прокурорів сьогодні лишились без своїх посад. Генеральний прокурор України Юрій Луценко звільнив керівника Київської місцевої прокуратури №2, першого заступника прокурора Житомирської області й заступника прокурора Криму. На нараді за результатами роботи семи обласних прокуратур не переливки було і місцевим прокурорам. Приміром керівника Бердянської прокуратури Андрія Бутенка, генпрокурор взагалі вигнав прямо з наради.

Телеканал ЧП.INFO