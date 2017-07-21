Юрій Луценко звільнив трьох обласних прокурорів. ВІДЕО
Юрій Луценко звільнив трьох обласних прокурорів. ВІДЕО
Тотальна зачистка. Троє прокурорів сьогодні лишились без своїх посад. Генеральний прокурор України Юрій Луценко звільнив керівника Київської місцевої прокуратури №2, першого заступника прокурора Житомирської області й заступника прокурора Криму. На нараді за результатами роботи семи обласних прокуратур не переливки було і місцевим прокурорам. Приміром керівника Бердянської прокуратури Андрія Бутенка, генпрокурор взагалі вигнав прямо з наради.
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