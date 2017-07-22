СБУ затримала психолога артилерійського підрозділу терористів "ДНР". ВІДЕО

Поплічницю бойовиків – психолога артилерійського бандформування «кольчуга» терористичної організації «ДНР» - затримали співробітники Служби безпеки України у районі проведення антитерористичної операції під час спроби потрапити на контрольовану українською владою територію.

28-річна уродженка Донеччини – дипломований психолог – добровільно приєдналася до лав НЗФ «ДНР» у середині 2014 року.

За дорученням одного з ватажків терористів зловмисниця запроваджувала та реалізовувала методи психологічного впливу на особовий склад бандформування. Зокрема, супроводжувала процес відбору бажаючих вступити до лав угруповання. Займалася психологічним натхненням бойовиків на вбивства українських військових, нехтуючи власним життям за ради нав’язаних проросійською пропагандою ідей псевдодержавного утворення «ДНР».

Слідчими СБУ документально підтверджено її активне сприяння діяльності терористів та близькі контакти із ватажками артилерійського бандформування.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Затриманій повідомлено про підозру. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами прес-центру СБУ