У Харкові зловмисник вчинив самогубство під час втечі від охоронців. ВІДЕО

У Харкові зловмисник вчинив самогубство під час втечі від охоронців. ВІДЕО

21:00 22.07.2017

Чоловік намагався втекти від приватної охорони, яка виїхала на місце події після спрацювання тривожної кнопки та сховався в під’їзді житлового будинку на провулку Воробйова.

Під час спецоперації щодо його затримання, нападник вистрибнув з балкону квартири, розташованої на четвертому поверсі. Від отриманих травм чоловік помер в кареті швидкої медичної допомоги. 

Подія сталася у центрі міста. До Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий зайшов до приміщення кредитної установи на вулиці Сумській та під загрозою предмета, схожого на пістолет, намагався заволодіти грошима. Касир закладу встигла нажати тривожну кнопку. Працівники охорони, які знаходились неподалік, швидко приїхали на виклик та почали переслідувати нападника. На допомогу їм прийшли перехожі. Злодію вдалося відірватися від погоні та сховатися у під’їзді житлового  будинку.

Як розповів т.в.о. начальника УКР ГУНП в Харківській області Олег Лобунець, на місце події було терміново спрямовано додаткові сили поліції. Працівники Київського відділу поліції оточили будинок до приїзду спецпідрозділу «КОРД». Бійці попередньо визначили, в якій квартирі може переховуватися втікач та почали його затримання. В цей час чоловік вистрибнув з вікна. До приїзду лікарів швидкої, спецпризначенці надавали йому первинну медичну допомогу.

Лікарям не вдалося врятувати чоловіка, він помер у кареті швидкої. Слідчими дана подія попередньо кваліфікована за ч. 3 ст. 187 (розбій) та ст.115 (умисне вбивство) із поміткою «самогубство» Кримінального кодексу України. Зараз працівники поліції з’ясовують усі обставини події та особу загиблого.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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