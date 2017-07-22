У Вінниці неадекватний чоловік ледь не кинувся з даху будівлі банку. ВІДЕО

У Вінниці неадекватний чоловік ледь не кинувся з даху будівлі банку. ВІДЕО

22:00 22.07.2017

Працівники поліції охорони спільно з патрульними врятували життя самогубці, що порізав руки та мав намір стрибнути з даху приміщення банку у центрі Вінниці.Поліцейські ризикнули власним життям та завадили чоловікові вчинити фатальний крок.

Минулого уікенду, близько 5 години ранку, у приміщенні готелю, що перебуває під охороною поліції, спрацювала тривожна кнопка. На виклик прибули працівники поліції охорони та патрульні. З’ясувалось, що на дах сусіднього приміщення банку заліз чоловік, який мав намір вчинити самогубство.

- Адміністратори закладу показали місце, де бачили чоловіка і я разом з напарником послідував за ним, коли інша група повідомила, що він вже виліз у вікно на фасадному боці приміщення, - розповідає поліцейський-водій поліції охорони Володимир Галантюк. – Разом з патрульними ми почали обстежували дах, аби знайти місце, де знаходився чоловік.

Доки одні поліцейські шукали підходи до потенційного самогубця,  інспектор патрульної поліції Олександр Мацюк почав з ним переговори. Поліцейський максимально тягнув час, щоб його колеги могли дістатися до чоловіка.

Чоловік перебував у неадекватному стані - він розбив віконне скло та, перебуваючи у вікні горища триповерхової будівлі, наносив собі порізи. Вмовляння заспокоїтися та відмовитися від задуманого не дали результатів, тож поліцейські взялися рятувати самогубцю.

Декілька поліцейських розмовляли з чоловіком знизу, інші в цей час перебували безпосередньо біля нього та відволікали його увагу.

- Коли ми відшукали чоловіка, він стояв весь окровавлений, наносив собі порізи  та, приставивши уламок скла до горла, кричав, щоб до нього  не підходили, бо він стрибне, - розповів інспектор патрульної поліції Олександр Джафаров. – Скориставшись тим, що чоловік відволікся, вдалось схопити його за руку та затягнути на горище.

На чоловіка надягнули кайданки, щоб він не зміг спричинити собі шкоду. Представитись та розповісти причину свого вчинку чоловік не зміг. Після того, як медики надали йому на місці допомогу, у стані сильного алкогольного сп’яніння він був доставлений до лікарні.

Подія внесена до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян, правова оцінка його дій буде дана в ході перевірки.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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