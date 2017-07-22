СБУ викрила координатора сепаратистської групи в соціальній мережі. ВІДЕО

СБУ викрила координатора сепаратистської групи в соціальній мережі. ВІДЕО

16:00 22.07.2017

На Хмельниччині співробітники Служби безпеки України викрили протиправну діяльність прихильника «руського міра», який створив у соціальній мережі «ВКонтакте» групу «Хмельницька народна республіка».

Мешканець Хмельницької області, раніше неодноразово засуджений, мав намір приєднатися до бойовиків на території ОРДЛО. Аби привернути до себе увагу ватажків незаконних збройних формувань, він створив віртуальний сепаратистський проект у соціальній мережі.

Діяльність зловмисника та функціонування сепаратистської групи в мережі Інтернет припинено.

За матеріалами прес-центру СБУ

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