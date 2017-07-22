Конфлікт у с. Гатне: права 16-річного активіста порушив не лише депутат. ВІДЕО
Конфлікт у с. Гатне: права 16-річного активіста порушив не лише депутат. ВІДЕО
За свої права часом доводиться неабияк поборотися. Особливо, виявляється, якщо ти неповнолітній. Так, у селі Гатне, що на Київщині, депутат підняв руку на школяра. Ситуація кричуща, однак хвилюють не лише дії депутата. На місце викликали поліцейських, проте вони навіть заяву у хлопця брати не стали, мовляв малий.
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