У Києві хлопець з ВІЛ змушений боротись із дискримінацією. ВІДЕО

Даниїл Столбунов, 19-ти річний хлопець, який не приховує свій статус, живе активним життям, працює у молодіжній організації, має багато друзів, і мав мрію – стати лікарем. Але його бажання – до вподоби було не всім. Лікар студентської поліклініки прямо в очі сказав хлопцю – «ну, ти все розумієш. Ти не можеш тут вчитися, бо у тебе ВІЛ». Хлопець каже, - це чистої води дискримінація.

Телеканал ЧП.INFO