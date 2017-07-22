У Києві хлопець з ВІЛ змушений боротись із дискримінацією. ВІДЕО

У Києві хлопець з ВІЛ змушений боротись із дискримінацією. ВІДЕО

22:30 22.07.2017

Даниїл Столбунов, 19-ти річний хлопець, який не приховує свій статус, живе активним життям, працює у молодіжній організації, має багато друзів, і мав мрію – стати лікарем. Але його бажання – до вподоби  було не всім. Лікар студентської поліклініки прямо в очі сказав хлопцю – «ну, ти все розумієш. Ти не можеш тут вчитися, бо у тебе ВІЛ». Хлопець каже, - це чистої води дискримінація. 

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