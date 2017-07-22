У столиці «SKODA Octavia» та «Mazda» зіткнулися лоб в лоб: є жертви. ВІДЕО

У столиці «SKODA Octavia» та «Mazda» зіткнулися лоб в лоб: є жертви. ВІДЕО

19:30 22.07.2017

Моторошна ДТП сталася у Києві. Вночі по Гостомельському шосе рухалось не так вже й багато автівок. Серед них і срібляста «SKODA Octavia» та яскраво червона «Mazda». Їхали вони назустріч одна одній. Про можливу небезпеку ніхто й не думав, доки водій «Mazda» різко не вивернув на зустрічну смугу. Детальніше у сюжеті.

Оператор – М.Шинкар

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