У столиці «SKODA Octavia» та «Mazda» зіткнулися лоб в лоб: є жертви. ВІДЕО

Моторошна ДТП сталася у Києві. Вночі по Гостомельському шосе рухалось не так вже й багато автівок. Серед них і срібляста «SKODA Octavia» та яскраво червона «Mazda». Їхали вони назустріч одна одній. Про можливу небезпеку ніхто й не думав, доки водій «Mazda» різко не вивернув на зустрічну смугу. Детальніше у сюжеті.

Оператор – М.Шинкар

Телеканал ЧП.INFO