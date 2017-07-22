Чоловік напідпитку вбив товариша. ВІДЕО
Чоловік напідпитку вбив товариша. ВІДЕО
У Києві чоловік вбив товариша по чарці. Каже, друг у нього вкрав телефон. Чоловік купив мобільний напередодні. Віддав за річ 3 тисячі гривень.Далі чоловік, хоч був і напідпитку, але не розгубився. Знав, сліди злочину треба приховати. Тож тіло вбитого заховав у кущах біля гаражів. І втік.
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