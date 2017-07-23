Київська поліція розшукує кримінальний дует озброєних бандитів. ВІДЕО

Київська поліція розшукує кримінальний дует озброєних бандитів. ВІДЕО

21:00 23.07.2017

Зловмисники із закритими обличчями та у темному одягу заходять до приміщення різних закладів, де під погрозою зброї змушують та вимагають у касирів віддавати гроші.

На цей час оперативники встановили їх причетність до семи злочинів.

У червні до чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що двоє чоловіків у масках вчинили розбійний напад на пункт обміну валюти. На виклик виїхала слідчо-оперативна група, яка провела огляд місця події та вилучила дві гільзи 12-го калібру від гладкоствольної зброї та дві деформовані частини кулі, а також записи з камер відеонагляду.

Оперативники встановили, що до магазину, у якому розташований обмінник, зайшли двоє невідомих. Один із чоловіків вистрілив у вікно пункту, а після почав вимагати гроші. Згодом зловмисники втекли.

Крім того, працівники карного розшуку столиці встановили, що ця група причетна до скоєння ще шести аналогічних розбійних нападів, скоєних за останні півроку у інтернет-кафе та обмінних пунктах. У всіх випадках зловмисники погрожували зброєю та забирали гроші - від 500 до 37700 грн. За загальними підрахунками, зловмисники збагатилися на суму приблизно 80 тисяч гривень.

Зараз тривають слідчо-розшукові дії зі встановлення місця перебування злочинців та притягнення їх до відповідальності. Тож правоохоронці звертаються до громадян, хто впізнав на фото чи відео зловмисників або знають їх місцезнаходження, звернутися до поліції. На цей час є опис двох чоловіків:

Перший - на вигляд 20-25 років, зріст 175-180 см, худорлявої статури, одягнений у темну спортивну куртку із капюшоном, сині джинси та темні кросівки із білими вставками на підошвах;

Другий - на зріст 170-175 см, на плечі мав спортивну сумку темного кольору із білими смугами із торцевого боку.

За даними фактами слідчими розпочаті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Нападникам загрожує позбавляння волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Київська поліція розшукує кримінальний дует озброєних бандитів. ВІДЕО
Київська поліція розшукує кримінальний дует озброєних бандитів. ВІДЕО
23.07.2017 | 21:00
Минув рік з дня загибелі Павла Шеремета. Вбивця досі на волі. ВІДЕО
Минув рік з дня загибелі Павла Шеремета. Вбивця досі на волі. ВІДЕО
23.07.2017 | 20:30
У Києві поліцейські за годину затримали підозрюваного у вбивстві. ВІДЕО
У Києві поліцейські за годину затримали підозрюваного у вбивстві. ВІДЕО
23.07.2017 | 20:00
Подробиці ліквідації каналу переправлення повій з України до Ізраїлю. ВІДЕО
Подробиці ліквідації каналу переправлення повій з України до Ізраїлю. ВІДЕО
23.07.2017 | 20:00
В Одесі викрали людину. ВІДЕО
В Одесі викрали людину. ВІДЕО
23.07.2017 | 19:30
У Вінниці затримали грабіжників, які поранили охоронця ювелірного магазину. ВІДЕО
23.07.2017 | 19:00
Запорізька поліція викрила та затримала підпільного зброяра. ВІДЕО
Запорізька поліція викрила та затримала підпільного зброяра. ВІДЕО
23.07.2017 | 08:00
У Києві затримано вбивцю жінки, яка вважалась зниклою безвісти. ВІДЕО
У Києві затримано вбивцю жінки, яка вважалась зниклою безвісти. ВІДЕО
22.07.2017 | 23:00
У Києві хлопець з ВІЛ змушений боротись із дискримінацією. ВІДЕО
У Києві хлопець з ВІЛ змушений боротись із дискримінацією. ВІДЕО
22.07.2017 | 22:30
У Вінниці неадекватний чоловік ледь не кинувся з даху будівлі банку. ВІДЕО
У Вінниці неадекватний чоловік ледь не кинувся з даху будівлі банку. ВІДЕО
22.07.2017 | 22:00
Чоловік напідпитку вбив товариша. ВІДЕО
Чоловік напідпитку вбив товариша. ВІДЕО
22.07.2017 | 21:45
Американські журналісти зняли вражаючий фільм про дитячий військово-патріотичний табір у Києві. ВІДЕО
Американські журналісти зняли вражаючий фільм про дитячий військово-патріотичний табір у Києві. ВІДЕО
22.07.2017 | 21:30
У Харкові зловмисник вчинив самогубство під час втечі від охоронців. ВІДЕО
У Харкові зловмисник вчинив самогубство під час втечі від охоронців. ВІДЕО
22.07.2017 | 21:00
Конфлікт у с. Гатне: права 16-річного активіста порушив не лише депутат. ВІДЕО
Конфлікт у с. Гатне: права 16-річного активіста порушив не лише депутат. ВІДЕО
22.07.2017 | 20:30
У столиці «SKODA Octavia» та «Mazda» зіткнулися лоб в лоб: є жертви. ВІДЕО
У столиці «SKODA Octavia» та «Mazda» зіткнулися лоб в лоб: є жертви. ВІДЕО
22.07.2017 | 19:30
СБУ викрила координатора сепаратистської групи в соціальній мережі. ВІДЕО
СБУ викрила координатора сепаратистської групи в соціальній мережі. ВІДЕО
22.07.2017 | 16:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.