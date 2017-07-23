У Києві затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка своєї сестри. ВІДЕО
У Києві затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка своєї сестри. ВІДЕО
До чергової частини Оболонського управління поліції від місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що під час сварки задушили її чоловіка. За вказаною адресою терміново прибули автопатрулі та слідчо-оперативна група. На місці події правоохоронці виявили чоловіка без ознак життя.
Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть 39-річного потерпілого настала внаслідок удушення.
У квартирі, де сталася трагедія, правоохоронці виявили дружину померлого та її брата, який зізнався у скоєному. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Поліцейські з’ясували, що між подружжям, яке перебувало у алкогольному сп’янінні, розпочалася сварка на побутовому ґрунті. Під час словесного конфлікту чоловік вдарив дружину. Після цього у суперечку втрутився брат жінки і, тримаючи за шию свого зятя, намагався його заспокоїти.
Зі слів затриманого, через декілька секунд він відпустив чоловіка і пішов у сусідню кімнату, будучи переконаним у тому, що родич заснув, тому що був сильно п’яний.
Згодом у кімнату до чоловіка прийшла дружина і помітила, що він не дихає. Про це жінка повідомила у поліцію.
Наразі 49-річний киянин, який раніше проблем із законом не мав, перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві
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