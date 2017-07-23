Запорізька поліція викрила та затримала підпільного зброяра. ВІДЕО

Запорізька поліція викрила та затримала підпільного зброяра. ВІДЕО

08:00 23.07.2017

Запорізький приватний підприємець перетворив власний двоповерховий гараж у цех по виробництву набоїв до нарізної зброї різних калібрів. Згідно чинному законодавству, правопорушника очікує до семи років позбавлення волі.

“Співробітниками Головного управління Національної поліції в Запорізькій області була отримана оперативна інформація про причетність мешканця обласного центру, приватного підприємця, до незаконного обігу зброї. У рамках кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою) співробітники Слідчого управління, карного розшуку, спецпідрозділу «КОРД» Головного управління Національної поліції в Запорізькій області провели обшук у двоповерховому гаражі, розташованому в Вознесенівському районі Запоріжжя.

Правоохоронці виявили справжній цех по виготовленню набоїв до нарізної зброї.” - розповів очільник запорізької поліції Олег Золотоноша.

З якою метою зловмисник виготовляв такий «специфічний» товар – встановить подальше розслідування.

Наразі вилучено станки для виготовлення боєприпасів, а також вже готові набої різних калібрів. Окрім того, поліцейські виявили та вилучили три пістолети іноземного виробництва та сім одиниць мисливської зброї, яка зберігалася з порушенням норм законодавства, а також значну суму в іноземній валюті.

Вилучене передано для дослідження в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС. Результати експертизи покажуть, до якої саме бойової чи мисливської зброї призначені згадані набої.

Тривають подальші слідчо-оперативні дії. Згідно чинному законодавству, правопорушника очікує до семи років позбавлення волі.

З початку року запорізькими поліцейськими викрито 151 факт незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Запорізька поліція викрила та затримала підпільного зброяра. ВІДЕО
Запорізька поліція викрила та затримала підпільного зброяра. ВІДЕО
23.07.2017 | 08:00
У Києві затримано вбивцю жінки, яка вважалась зниклою безвісти. ВІДЕО
У Києві затримано вбивцю жінки, яка вважалась зниклою безвісти. ВІДЕО
22.07.2017 | 23:00
У Києві хлопець з ВІЛ змушений боротись із дискримінацією. ВІДЕО
У Києві хлопець з ВІЛ змушений боротись із дискримінацією. ВІДЕО
22.07.2017 | 22:30
У Вінниці неадекватний чоловік ледь не кинувся з даху будівлі банку. ВІДЕО
У Вінниці неадекватний чоловік ледь не кинувся з даху будівлі банку. ВІДЕО
22.07.2017 | 22:00
Чоловік напідпитку вбив товариша. ВІДЕО
Чоловік напідпитку вбив товариша. ВІДЕО
22.07.2017 | 21:45
Американські журналісти зняли вражаючий фільм про дитячий військово-патріотичний табір у Києві. ВІДЕО
Американські журналісти зняли вражаючий фільм про дитячий військово-патріотичний табір у Києві. ВІДЕО
22.07.2017 | 21:30
У Харкові зловмисник вчинив самогубство під час втечі від охоронців. ВІДЕО
У Харкові зловмисник вчинив самогубство під час втечі від охоронців. ВІДЕО
22.07.2017 | 21:00
Конфлікт у с. Гатне: права 16-річного активіста порушив не лише депутат. ВІДЕО
Конфлікт у с. Гатне: права 16-річного активіста порушив не лише депутат. ВІДЕО
22.07.2017 | 20:30
У столиці «SKODA Octavia» та «Mazda» зіткнулися лоб в лоб: є жертви. ВІДЕО
У столиці «SKODA Octavia» та «Mazda» зіткнулися лоб в лоб: є жертви. ВІДЕО
22.07.2017 | 19:30
СБУ викрила координатора сепаратистської групи в соціальній мережі. ВІДЕО
СБУ викрила координатора сепаратистської групи в соціальній мережі. ВІДЕО
22.07.2017 | 16:00
СБУ затримала психолога артилерійського підрозділу терористів "ДНР". ВІДЕО
СБУ затримала психолога артилерійського підрозділу терористів "ДНР". ВІДЕО
22.07.2017 | 08:00
Юрій Луценко звільнив трьох обласних прокурорів. ВІДЕО
Юрій Луценко звільнив трьох обласних прокурорів. ВІДЕО
21.07.2017 | 23:15
На Тернопільщині падчерка вбила свого вітчима. ВІДЕО
На Тернопільщині падчерка вбила свого вітчима. ВІДЕО
21.07.2017 | 22:45
У Києві водій тікав з місця ДТП та збив людину. ВІДЕО
У Києві водій тікав з місця ДТП та збив людину. ВІДЕО
21.07.2017 | 22:15
Отруєння собак: як поліція реагує на заяви про подібні злочини. ВІДЕО
Отруєння собак: як поліція реагує на заяви про подібні злочини. ВІДЕО
21.07.2017 | 21:45
На Донеччині поліцейські знущалися з людей, аби вибити зізнання. ВІДЕО
На Донеччині поліцейські знущалися з людей, аби вибити зізнання. ВІДЕО
21.07.2017 | 21:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.