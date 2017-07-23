Подробиці ліквідації каналу переправлення повій з України до Ізраїлю. ВІДЕО

Канал міжнародної торгівлі людьми було викрито під час проведення оперативно-розшукових заходів оперативними співробітниками Держприкордонслужби спільно з співробітниками ГУНП в Дніпропетровській області.

Організували злочинну діяльність - переміщення жінок до міста Хайфа (Ізраїль) з метою надання сексуальних послуг - чоловік та жінка 1960 та 1968 років народження, жителі Запорізької області.

Шляхом обману, використовуючи уразливий стан потенційних жертв, злочинці вербували та утримували жінок у місцях розпусти, де вони надавали сексуальні послуги.

Дівчат підшукували через оголошення в мережі Інтернет, пропонуючи роботу у сфері надання ескорт-послуг. Вікова категорія майбутніх «жриць кохання» була від 18 до 35 років. Злочинці набирали жінок з Дніпропетровської та Запорізької областей.

Після оформлення всіх відповідних документів їх у подальшому переправляли через аеропорти Запоріжжя, Харкова та Києва до Ізраїлю. За кожну «жертву» зловмисники отримували від 500 до 1000 доларів США. На території Ізраїлю дівчат примушували надавати сексуальні послуги, всі кошти, які були «зароблені» у сексуальному рабстві, відбирали сутенери, а самі жертви не мали змоги повернутися на Батьківщину.

Учора прикордонники спільно з співробітниками ГУНП в Дніпропетровській області провели 8 обшуків, у ході яких вилучили речові докази, що підтверджують факти злочинної діяльності та налагоджену «схему» торгівлі людьми. Завдяки злагодженим діям, окрім знищення каналу торгівлі людьми, правоохоронці припинили функціонування двох борделів в Запоріжжі та не допустили вивезення в сексуальне рабство 6 громадянок України.

Зловмисників затримано, на даний час тривають подальші слідчі заходи. Організаторам «злочинного бізнесу», відповідно до частини 2 ст. 303 (Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією) та частини 2 ст. 149 ККУ (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини), загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України