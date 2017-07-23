Минув рік з дня загибелі Павла Шеремета. Вбивця досі на волі. ВІДЕО

Минув рік з дня загибелі Павла Шеремета. Вбивця досі на волі. ВІДЕО

20:30 23.07.2017

20 липня, рівно рік тому у середмісті Києва убили  Павла Шеремета. Вибухнула автівка за кермом якої був журналіст. У Києві до місця загибелі відомого журналіста Павла Шеремета йдуть десятки людей. Це громадські активісти, правозахисники та його колеги. Люди зібрались на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка, поклали квіти та вшанували пам'ять загиблого. Далі колоною рушили в бік Національної поліції України. Закликали правоохоронців діяти, бо вбивця журналіста досі на свободі. 

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