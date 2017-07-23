Отруєння собак: як поліція реагує на заяви про подібні злочини. ВІДЕО

У Києві почалися масові отруєння собак. Про це повідомляють зоозахисники. Черговий випадок стався поблизу зупинки електрички Борщагівка. Волонтери кажуть – доглядали за близько десятком тварин. Та починаючи із 13 червня собаки почали зникати. Опісля люди знайшли їх мертвими. Більше дивіться у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO