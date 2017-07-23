Після Майдану права людей знову намагаються обмежити - правозахисники. ВІДЕО

Правозахисники дедалі більше непокояться про права людини в Україні. Кажуть Майдан дав змогу відчути людям, що вони можуть впливати на ситуацію, можуть відстояти свої права. Тепер же, на думку фахівців, влада маніпулює острахами громадян щодо війни із агресором. Та під заходами безпеки прикриває надмірні обмеження прав людей.

Телеканал ЧП.INFO