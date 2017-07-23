Після Майдану права людей знову намагаються обмежити - правозахисники. ВІДЕО

Після Майдану права людей знову намагаються обмежити - правозахисники. ВІДЕО

22:30 23.07.2017

Правозахисники дедалі більше непокояться про права людини в Україні. Кажуть Майдан дав змогу відчути людям, що вони можуть впливати на ситуацію, можуть відстояти свої права. Тепер же, на думку фахівців, влада маніпулює острахами громадян щодо війни із агресором. Та під заходами безпеки прикриває надмірні обмеження прав людей. 

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка своєї сестри. ВІДЕО
У Києві затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка своєї сестри. ВІДЕО
23.07.2017 | 23:00
Після Майдану права людей знову намагаються обмежити - правозахисники. ВІДЕО
Після Майдану права людей знову намагаються обмежити - правозахисники. ВІДЕО
23.07.2017 | 22:30
Агента спецслужб Росії затримала СБУ у Києві. ВІДЕО
Агента спецслужб Росії затримала СБУ у Києві. ВІДЕО
23.07.2017 | 22:00
У Дніпрі дівчат продавали у секс-рабство закордон. ВІДЕО
У Дніпрі дівчат продавали у секс-рабство закордон. ВІДЕО
23.07.2017 | 21:45
Отруєння собак: як поліція реагує на заяви про подібні злочини. ВІДЕО
Отруєння собак: як поліція реагує на заяви про подібні злочини. ВІДЕО
23.07.2017 | 21:30
Київська поліція розшукує кримінальний дует озброєних бандитів. ВІДЕО
Київська поліція розшукує кримінальний дует озброєних бандитів. ВІДЕО
23.07.2017 | 21:00
Минув рік з дня загибелі Павла Шеремета. Вбивця досі на волі. ВІДЕО
Минув рік з дня загибелі Павла Шеремета. Вбивця досі на волі. ВІДЕО
23.07.2017 | 20:30
У Києві поліцейські за годину затримали підозрюваного у вбивстві. ВІДЕО
У Києві поліцейські за годину затримали підозрюваного у вбивстві. ВІДЕО
23.07.2017 | 20:00
Подробиці ліквідації каналу переправлення повій з України до Ізраїлю. ВІДЕО
Подробиці ліквідації каналу переправлення повій з України до Ізраїлю. ВІДЕО
23.07.2017 | 20:00
В Одесі викрали людину. ВІДЕО
В Одесі викрали людину. ВІДЕО
23.07.2017 | 19:30
У Вінниці затримали грабіжників, які поранили охоронця ювелірного магазину. ВІДЕО
23.07.2017 | 19:00
Запорізька поліція викрила та затримала підпільного зброяра. ВІДЕО
Запорізька поліція викрила та затримала підпільного зброяра. ВІДЕО
23.07.2017 | 08:00
У Києві затримано вбивцю жінки, яка вважалась зниклою безвісти. ВІДЕО
У Києві затримано вбивцю жінки, яка вважалась зниклою безвісти. ВІДЕО
22.07.2017 | 23:00
У Києві хлопець з ВІЛ змушений боротись із дискримінацією. ВІДЕО
У Києві хлопець з ВІЛ змушений боротись із дискримінацією. ВІДЕО
22.07.2017 | 22:30
У Вінниці неадекватний чоловік ледь не кинувся з даху будівлі банку. ВІДЕО
У Вінниці неадекватний чоловік ледь не кинувся з даху будівлі банку. ВІДЕО
22.07.2017 | 22:00
Чоловік напідпитку вбив товариша. ВІДЕО
Чоловік напідпитку вбив товариша. ВІДЕО
22.07.2017 | 21:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.