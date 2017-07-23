В Одесі викрали людину. ВІДЕО

В Одесі викрали людину. ВІДЕО

19:30 23.07.2017

В неволі утримували чоловіка з Києва. Побитого, у закритій кімнаті на другому поверсі приватного будинку 28-ми річного постраждалого знайшли київські поліцейські. Хлопець вже два місяці як перебував у розшуку. А три дні тому, як з’ясувалось, його викрали. Двоє невідомих в напали на чоловіка, коли той був в  Одесі.

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