В Одесі викрали людину. ВІДЕО

В неволі утримували чоловіка з Києва. Побитого, у закритій кімнаті на другому поверсі приватного будинку 28-ми річного постраждалого знайшли київські поліцейські. Хлопець вже два місяці як перебував у розшуку. А три дні тому, як з’ясувалось, його викрали. Двоє невідомих в напали на чоловіка, коли той був в Одесі.

Телеканал ЧП.INFO