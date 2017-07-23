В Одесі викрали людину. ВІДЕО
В Одесі викрали людину. ВІДЕО
В неволі утримували чоловіка з Києва. Побитого, у закритій кімнаті на другому поверсі приватного будинку 28-ми річного постраждалого знайшли київські поліцейські. Хлопець вже два місяці як перебував у розшуку. А три дні тому, як з’ясувалось, його викрали. Двоє невідомих в напали на чоловіка, коли той був в Одесі.
|
23.07.2017 | 19:30
|
23.07.2017 | 19:00
|
23.07.2017 | 08:00
|
22.07.2017 | 23:00
|
22.07.2017 | 22:30
|
22.07.2017 | 22:00
|
22.07.2017 | 21:45
|
Американські журналісти зняли вражаючий фільм про дитячий військово-патріотичний табір у Києві. ВІДЕО
22.07.2017 | 21:30
|
22.07.2017 | 21:00
|
22.07.2017 | 20:30
|
22.07.2017 | 19:30
|
22.07.2017 | 16:00
|
22.07.2017 | 08:00
|
21.07.2017 | 23:15
|
21.07.2017 | 22:45
|
21.07.2017 | 22:15
-
- 1 з 810
- ››