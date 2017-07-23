У Дніпрі дівчат продавали у секс-рабство закордон. ВІДЕО

У Дніпрі дівчат продавали у секс-рабство закордон. ВІДЕО

21:45 23.07.2017

На Дніпропетровщині чоловік та жінка вербували й утримували жінок в місцях розпусти. У секс-рабстві опинялись їх жертви. Працювали спочатку на території України, а згодом жінок відправляли до Ізраїлю. Злочинну схему вдалось прослідкувати правоохоронцям. І вчасно затримати зловмисників.

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