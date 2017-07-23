У Дніпрі дівчат продавали у секс-рабство закордон. ВІДЕО

На Дніпропетровщині чоловік та жінка вербували й утримували жінок в місцях розпусти. У секс-рабстві опинялись їх жертви. Працювали спочатку на території України, а згодом жінок відправляли до Ізраїлю. Злочинну схему вдалось прослідкувати правоохоронцям. І вчасно затримати зловмисників.

Телеканал ЧП.INFO