У Дніпрі дівчат продавали у секс-рабство закордон. ВІДЕО
У Дніпрі дівчат продавали у секс-рабство закордон. ВІДЕО
На Дніпропетровщині чоловік та жінка вербували й утримували жінок в місцях розпусти. У секс-рабстві опинялись їх жертви. Працювали спочатку на території України, а згодом жінок відправляли до Ізраїлю. Злочинну схему вдалось прослідкувати правоохоронцям. І вчасно затримати зловмисників.
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