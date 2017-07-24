Подробиці кошмарної смертельної ДТП на Миколаївщині. ВІДЕО

Днями, о 10:05 до оперативно-диспетчерської служби Головного управління ДСНС України у Миколаївські області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Р-06 «Ульянівка-Миколаїв» за участю автомобілів «MERSEDES VITO» та «MAN».

На місце події прибули оперативно рятувальні відділення 1 державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

За допомогою аварійно-рятувального інструменту ДСНСівці деблокували водія «MERSEDES», чоловіка 1982 р.н., та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Від отриманих травм чоловік загинув.

Постраждалу жінку 1983 р.н. з телесними пошкодженями доставлено до медичного закладу.

Внаслідок ДТП загинуло троє осіб, з них одна дитина, ще одна особа постраждала.

Для змивання паливно-мастильних матеріалів з проїзної частини залучався черговий караул 1 ДПРЧ.

Причини та обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області