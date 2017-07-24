Подробиці кошмарної смертельної ДТП на Миколаївщині. ВІДЕО
Подробиці кошмарної смертельної ДТП на Миколаївщині. ВІДЕО
Днями, о 10:05 до оперативно-диспетчерської служби Головного управління ДСНС України у Миколаївські області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Р-06 «Ульянівка-Миколаїв» за участю автомобілів «MERSEDES VITO» та «MAN».
На місце події прибули оперативно рятувальні відділення 1 державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
За допомогою аварійно-рятувального інструменту ДСНСівці деблокували водія «MERSEDES», чоловіка 1982 р.н., та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Від отриманих травм чоловік загинув.
Постраждалу жінку 1983 р.н. з телесними пошкодженями доставлено до медичного закладу.
Внаслідок ДТП загинуло троє осіб, з них одна дитина, ще одна особа постраждала.
Для змивання паливно-мастильних матеріалів з проїзної частини залучався черговий караул 1 ДПРЧ.
Причини та обставини події з’ясовують правоохоронні органи.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області
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