В СБУ попереджають про організовані Росією штучні акції протесту. ВІДЕО
В СБУ попереджають про організовані Росією штучні акції протесту. ВІДЕО
Служба безпеки нашої держави вже навчилася відрізняти реальні мітинги від штучних. Тих, які влаштовують спецслужби Російської Федерації, аби вкотре дестабілізувати ситуацію в країні. Від початку року по всій території держави було організовано 15 таких псевдо акцій протесту. І майже всі мали етнічне підґрунтя – за задумом нібито поляки чи-то болгари зазнають утисків в Україні. Влітку був цілий сплеск таких от провокаційних акцій, повідомили в Службі безпеки України.
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