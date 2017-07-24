В СБУ попереджають про організовані Росією штучні акції протесту. ВІДЕО

В СБУ попереджають про організовані Росією штучні акції протесту. ВІДЕО

20:21 24.07.2017

Служба безпеки нашої держави вже навчилася відрізняти реальні мітинги від штучних. Тих, які влаштовують спецслужби Російської Федерації, аби вкотре дестабілізувати ситуацію в країні. Від початку року по всій території держави було організовано 15 таких псевдо акцій протесту. І майже всі мали етнічне підґрунтя – за задумом нібито поляки чи-то болгари зазнають утисків в Україні. Влітку був цілий сплеск таких от провокаційних акцій, повідомили в Службі безпеки України.

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