В СБУ попереджають про організовані Росією штучні акції протесту. ВІДЕО

Служба безпеки нашої держави вже навчилася відрізняти реальні мітинги від штучних. Тих, які влаштовують спецслужби Російської Федерації, аби вкотре дестабілізувати ситуацію в країні. Від початку року по всій території держави було організовано 15 таких псевдо акцій протесту. І майже всі мали етнічне підґрунтя – за задумом нібито поляки чи-то болгари зазнають утисків в Україні. Влітку був цілий сплеск таких от провокаційних акцій, повідомили в Службі безпеки України.

Телеканал ЧП.INFO