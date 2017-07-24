На трасі Київ-Харків зіштовхнулися одразу три автомобілі. ВІДЕО

Траса Київ-Харків завантажена практично цілодобово. Тисячі автомобілів курсують нею протягом дня. І від уважності та відповідальності буквально одного із водіїв залежить безпека інших. От і цього разу. Наша знімальна група оперативно прибуває на місце ДТП. Попереду бачимо розбиті автівки. У «Nissan» вщент розтрощена передня частина та лобове скло. «Opel» постраждав не менше – зім’ятий практично весь кузов. Судячи із характерних пошкоджень - «Nissan» вдарив «Opel» ззаду. В подальшому обидва водії підтвердили це, однак на цьому схожість їхній історій, можна сказати, і закінчується. Далі у кожного із кермувальників своя правда. Детальніше у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO