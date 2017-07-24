Чоловіка, який знущався над котом посадили за грати. ВІДЕО

Покарання за злочини проти тварин. Чоловіка, який знущався над котом посадили за грати. Шість місяців за гратами – таким є вирок суду. Більше року тому користувачів мережі інтернет приголомшив відеозапис як чоловік у дворі будинку мучить кішку. Прив’язав нещасну тварину до дерева та бив її гумовим шлангом. Звірства тоді зафільмували сусіди і викликали поліцію. А зоозахисники численними акціями і заявами у поліцію добилися судового процесу.

Телеканал ЧП.INFO