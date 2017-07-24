Чоловіка, який знущався над котом посадили за грати. ВІДЕО
Чоловіка, який знущався над котом посадили за грати. ВІДЕО
Покарання за злочини проти тварин. Чоловіка, який знущався над котом посадили за грати. Шість місяців за гратами – таким є вирок суду. Більше року тому користувачів мережі інтернет приголомшив відеозапис як чоловік у дворі будинку мучить кішку. Прив’язав нещасну тварину до дерева та бив її гумовим шлангом. Звірства тоді зафільмували сусіди і викликали поліцію. А зоозахисники численними акціями і заявами у поліцію добилися судового процесу.
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