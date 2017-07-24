У центрі Одеси невідомі підірвали автомобіль. ВІДЕО

Автомобіль «Жигулі» був припаркований біля житлового будинку на вулиці Жуковського. Близько 10:30, ні з того ні з сього, він злетів у повітря. Далі машина загорілася. Рятувальники полум’я загасили. Утім, від «Жигулі» залишився лише брухт. Згодом у поліції повідомили, що причиною вибуху стала вибухівка. Постраждалих немає.

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Телеканал ЧП.INFO