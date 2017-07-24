В Україні лікарі зможуть відмовити жінці в аборті. ВІДЕО

Українські законодавці помітили порушення прав лікарів. Заявили про випадки переслідування та навіть звільнення з роботи медпрацівників, які відмовилися робити жінці аборт через свої власні – релігійні чи моральні переконання. І аби у подальшому таке більше не повторилося, народні обранці зареєстрували законопроект. Хочуть, щоб лікарі мали право відмовити жінці в аборті через свої особисті погляди або міркування совісті. Подробиці у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO