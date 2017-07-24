Чому вчать дітей у військово-патріотичному таборі Києва потрібно перевірити - правозахисники. ВІДЕО
Чому вчать дітей у військово-патріотичному таборі Києва потрібно перевірити - правозахисники. ВІДЕО
На доволі сумнівні методи виховання дітей, у військово-патріотичному таборі полку «Азов», звернули увагу в офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Там неабияк стурбовані. Кажуть, направлятимуть звернення до Міністерства соціальної політики України. Адже саме воно контролює та несе відповідальність за те, щоб в усіх оздоровчих таборах нашої держави подібних випадків не було. Залучати дітей до військового конфлікту навіть у такий спосіб, вважають правозахисники, не можна, це є грубим порушенням Конвенції ООН про права дитини.
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