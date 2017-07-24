Життя у Лопаскиному – електричний струм на 2 години та вибухівка на кладовищі. ВІДЕО

Із кожною поїздкою у, так звану, сіру зону правозахисники все ближче підступають до лінії розмежування в АТО. Цього разу вони відвідали село Лопаскине, що на Луганщині. Людей тут залишилось небагато, близько півсотні. Більше дивіться у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO