Життя у Лопаскиному – електричний струм на 2 години та вибухівка на кладовищі. ВІДЕО
Життя у Лопаскиному – електричний струм на 2 години та вибухівка на кладовищі. ВІДЕО
Із кожною поїздкою у, так звану, сіру зону правозахисники все ближче підступають до лінії розмежування в АТО. Цього разу вони відвідали село Лопаскине, що на Луганщині. Людей тут залишилось небагато, близько півсотні. Більше дивіться у сюжеті.
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