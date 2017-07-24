49 % українців не знають про правозахисні організації. ВІДЕО
49 % українців не знають про правозахисні організації. ВІДЕО
У рамках соціологічного дослідження «Права людини в Україні» фахівці засвідчують – українці позитивно ставляться до правозахисних організацій, а от активно їх підтримувати – не поспішають.
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