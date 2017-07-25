На Миколаївщині жахлива ДТП забрала життя трьох людей. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На Миколаївщині жахлива ДТП забрала життя трьох людей. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Смертельною одразу для кількох людей стала ділянка дороги «Ульянівка-Миколаїв». Не роз’їхалися два автомобілі: мікроавтобус «Мерседес Віто» та вантажівка «МАН». Все сталося вранці о десятій годині. В салоні мікроавтобуса було чотири людини.
І не лише це в огляді ДТП…
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