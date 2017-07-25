Останні подробиці смертельної стрілянини у Дніпрі. ВІДЕО
Останні подробиці смертельної стрілянини у Дніпрі. ВІДЕО
Чисельні постріли з автомата, тіло чоловіка лежить просто на центральному проспекті Гагаріна у Дніпрі. Щойно тут, на терасі кальянної, розстріляли компанію чоловіків. Ветерана АТО на позивний «Щука» поранили у голову. Він загинув на місці. Його побратим боєць АТО Олексій Вагнер від великої втрати крові помер у лікарні. Їхній товариш, відомий у місті адвокат та правозахисник Едмонд Саакян, поранений. Загалом у лікарні зараз п’ятеро людей. Сам поранений адвокат розповів, що чоловіки вимагали у його брата гроші. Подробиці у сюжеті.
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