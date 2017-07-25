ДТП у Києві. Церковнослужителя на «Peugeot» у перевищенні швидкості звинувачує водій «Hyundai». ВІДЕО
ДТП у Києві. Церковнослужителя на «Peugeot» у перевищенні швидкості звинувачує водій «Hyundai». ВІДЕО
На проспекті Героїв Сталінграду у Києві зіштовхнулись два автомобілі - «Hyundai» та «Peugeot». В обох машинах їхали малі діти, навіть немовля. Обидва водії в порушенні правил звинувачують один одного.
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ДТП у Києві. Церковнослужителя на «Peugeot» у перевищенні швидкості звинувачує водій «Hyundai». ВІДЕО
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