ДТП у Києві. Церковнослужителя на «Peugeot» у перевищенні швидкості звинувачує водій «Hyundai». ВІДЕО

На проспекті Героїв Сталінграду у Києві зіштовхнулись два автомобілі - «Hyundai» та «Peugeot». В обох машинах їхали малі діти, навіть немовля. Обидва водії в порушенні правил звинувачують один одного.

Телеканал ЧП.INFO