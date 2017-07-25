#stop6427д - правозахисники влаштували флешмоб із проханням до Президента. ВІДЕО

#stop6427д - правозахисники влаштували флешмоб із проханням до Президента. ВІДЕО

20:45 25.07.2017

Досі залишається невирішеною ситуація із голосуванням за Уповноваженого з прав людини. У більшості країн Європи ця процедура таємна, аби жодна політична сила не могла вплинути на обрання омбудсмана. Донедавна так було і в Україні. Однак депутати запропонували зробити голосування відкритим. Правозахисники виступили проти і, зрештою, відстояли свою позицію. За таємне голосування проголосувало 227 народних обранців. Однак, як стало відомо згодом, на підпис Президенту законопроект подали без змін. Дев’ять з найвпливовіших правозахисних організацій вже склали звернення до Петра Порошенка із закликом не підписувати цей документ. Адже подані папери Президенту це або чиясь помилка або ж навіть спроба маніпуляції. Так вважають правозахисники. Крім того, на підтримку свого звернення вони влаштували флешмоб у соцмережах. Із хештегом stop6427д – а це і є номер законопроекту, правозахисники онлайн транслюють свої прохання до Президента.

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