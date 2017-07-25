Антикорупційні прокурори ведуть 60 справ на депутатів та міністрів. ВІДЕО
Антикорупційні прокурори ведуть 60 справ на депутатів та міністрів. ВІДЕО
Без депутатської недоторканності нині чотири народних обранці восьмого скликання. Мова про Максима Полякова, Олеся Довгого Бориса Розенблата та Михайла Добкіна. Верховна Рада дала зелене світло на розгляд їхніх справ у суді.
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ДТП у Києві. Церковнослужителя на «Peugeot» у перевищенні швидкості звинувачує водій «Hyundai». ВІДЕО
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