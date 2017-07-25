Сім’я вегетаріанців, у яких забрали дітей, подала до суду. ВІДЕО

Святозар та Святозара, як вони себе називають, рідновіри, живуть за заповітами слов’янських предків. Ведуть здоровий спосіб життя – не вживають алкоголю, а ще вони вегетаріанці. Тож і трьох своїх дітей м’ясом не годують. Це дуже занепокоїло жителів села та місцевих чиновників. Вони кажуть, діти в цій сімї голодують. І вирішили їх швидко рятувати, забравши малечу від батьків. Тепер вони живуть в Житомирському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Але батьки вже оскаржують таке рішення у судді. На цей випадок звернули увагу і в офісі Омбудсмана.

Телеканал ЧП.INFO