У Миколаєві журналістам заважали працювати. ВІДЕО

Власник тамтешнього супермаркету напав на знімальну групу програми «Скажіть, будь ласка». Про це розповів на своїй сторінці у фейсбук один із ревізорів Максим Несміянов. Слова підкріпив фотографіями.

Телеканал ЧП.INFO