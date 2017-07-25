У Миколаєві журналістам заважали працювати. ВІДЕО
У Миколаєві журналістам заважали працювати. ВІДЕО
Власник тамтешнього супермаркету напав на знімальну групу програми «Скажіть, будь ласка». Про це розповів на своїй сторінці у фейсбук один із ревізорів Максим Несміянов. Слова підкріпив фотографіями.
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