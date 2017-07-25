Україна виграла в ЄСПЛ першу справу. ВІДЕО

Справу проти України, яку було подано до Європейського суду з прав людини в’язнем з Луганщини, програно. Це перша справа, яку Україна змогла виграти в Стразбурзі завдяки доказам про втрату України контролю над окупованими територіями.

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