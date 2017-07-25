В Києві очевидець ДТП затримав нетверезого водія-втікача на Ягуарі. ВІДЕО
В Києві очевидець ДТП затримав нетверезого водія-втікача на Ягуарі. ВІДЕО
Водій Ягуара, хоча і зрозумів, що загнаний у глухий кут, зупинятися не збирався. Він мчав прямісінько на дитячий майданчик. Чим закінчилася ця історія дивіться у випуску «Надія є!»
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