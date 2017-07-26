У історичному центрі Одеси згорів ресторан «Хуторок». ВІДЕО
У історичному центрі Одеси згорів ресторан «Хуторок». ВІДЕО
В Одесі сталася масштабна пожежа прямісінько в історичному центрі міста. Всім тутешнім жителям був знайомий ресторан на вулиці Ланжеронівській під назвою «Хуторок». Ця будівля – частково із каменю, а більшою мірою – з дерева та очерету приваблювала погляди як туристів, так і місцевих гостей. Такий дещо історичний дизайн був родзинкою закладу. Однак саме через нього вогонь зумів швидко охопити значну територію. Більше дивіться у сюжеті.
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