Через ревнощі у Києві чоловік розпочав стрілянину. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

На одній дорожній смузі опинились два чоловіки однієї жінки. Один уже колишній, другий – теперішній. Останній виявився не аби яким ревнивцем. Стосунки чоловік почав з’ясовувати прямісінько на дорозі. Відчинив вікно своєї автівки, вистрелив та поїхав з місця події.

Телеканал ЧП.INFO