Автопригода забрала життя людини на Тернопільщині. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Сталося все посеред білого дня, близько 15-ої години. Чоловік разом із двома друзями проїжджав на своєму автомобілі «ВАЗ» трасою між селами Луб’янки та Синява. Раптом водій чомусь не впорався із керуванням і влетів у задню частину вантажівки «ДАФ». Кермувальник останньої каже – навіть не одразу зрозумів, що сталося. Детальніше у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO