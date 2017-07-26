Автопригода забрала життя людини на Тернопільщині. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Автопригода забрала життя людини на Тернопільщині. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

06:30 26.07.2017

Сталося все посеред білого дня, близько 15-ої години. Чоловік разом із двома друзями проїжджав на своєму автомобілі «ВАЗ» трасою між селами Луб’янки та Синява. Раптом водій чомусь не впорався із керуванням і влетів у задню частину вантажівки «ДАФ». Кермувальник останньої каже – навіть не одразу зрозумів, що сталося. Детальніше у сюжеті.

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