СБУ затримала у зоні АТО ще одного колишнього бойовика "ДНР". ВІДЕО

Колишнього бойовика незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» затримали у районі проведення антитерористичної операції співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією.

На початку липня 2014 року зловмисник, піддавшись на пропаганду ідей «руського міра», прибув до Донецька, де приєднався до одного із НЗФ терористів.

Після масового звільнення українськими військами окупованих міст та селищ, він тривалий час переховувався у родичів в одному з населених пунктів Донеччини, де і був затриманий правоохоронцями.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ