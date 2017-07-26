Одразу в кількох українських областях вирувала негода. ВІДЕО
Одразу в кількох українських областях вирувала негода. ВІДЕО
Одразу в кількох українських областях вирувала негода.
Без світла залишилося майже 150 населених пунктів в чотирьох областях.
Пошкоджені 70 будинків.
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26.07.2017 | 19:45
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ДТП у Києві. Церковнослужителя на «Peugeot» у перевищенні швидкості звинувачує водій «Hyundai». ВІДЕО
25.07.2017 | 20:15
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