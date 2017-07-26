У Києві скутерист, щоб не збити дівчину, протаранив два авто. ВІДЕО

У Києві скутерист, щоб не збити дівчину, протаранив два авто. ВІДЕО

21:52 26.07.2017

Аварія у Києві. На вулиці Шептицького молода жінка перебігала дорогу у недозволеному місці, водій скутера, щоб не збити її, звернув убік і зачепив два автомобілі.

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