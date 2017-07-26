Подробиці смертельного вибуху у парадному київського будинку. ВІДЕО

Подробиці смертельного вибуху у парадному київського будинку. ВІДЕО

22:45 26.07.2017

У Голосіївському районі столиці на вулиці Бурмістенка прогримів потужний вибух.

Сталося все за попередніми даними у другому підїзді між першим та другим поверхами багатоповерхівки.

Жахливі кадри відзняли місцеві жителі.

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