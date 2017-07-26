Подробиці смертельного вибуху у парадному київського будинку. ВІДЕО

У Голосіївському районі столиці на вулиці Бурмістенка прогримів потужний вибух.

Сталося все за попередніми даними у другому підїзді між першим та другим поверхами багатоповерхівки.

Жахливі кадри відзняли місцеві жителі.

Телеканал ЧП.INFO